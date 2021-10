Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkrs, Konstanz) Radfahrerin streift Auto und flüchtet (18.10.2021)

Singen (ots)

Eine unbekannte jugendliche Radfahrerin mit kurzen schwarzen Haaren beschädigte am Montag gegen 17.30 Uhr in der Fittingstraße bei der Vorbeifahrt einen Mercedes-Benz. Die Unbekannte war in Richtung Gütertraße auf dem Gehweg unterwegs und musste in der Unterführung einem Fußgänger ausweichen. Hierbei verlor sie leicht die Kontrolle über ihr Fahrrad und kollidierte mit ihrem Lenker mit der Beifahrertüre des Mercedes. Ohne sich um den Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro zu kümmern, fuhr die Jugendliche weiter. Personen, die Hinweise zu der gesuchten Radfahrerin geben können, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Singen, Tel. 07731 888-0, zu wenden.

