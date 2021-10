Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkrs. Konstanz) Auto im Parkhaus beschädigt und geflüchtet (18.10.2021)

Singen (ots)

Im Parkhaus in der Kreuzensteinstraße hat ein Unbekannter am Montag zwischen 06.30 Uhr und 14.30 Uhr einen VW Golf beschädigt. Ohne sich um den Sachschaden an dem VW in Höhe von über 1.500 Euro zu kümmern, entfernte sich der Unbekannte vom Unfallort. Personen, die den Unfall beobachtet haben oder sonst Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Singen, unter Tel. 07731 888-0, zu melden.

