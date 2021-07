Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Verkehrsunfall

Am Freitag, 09. Juli 2021, 20.50 Uhr, befuhr eine 21-Jährige aus Vechta mit ihrem Fahrrad die Straße Am Schützenplatz in Vechta und beabsichtigte, die Lohner Straße zu überqueren. Aufgrund des Querverkehrs auf der Lohner Straße hielt sie im Einmündungsbereich. Dies übersah eine hinter ihr fahrende 19-jährige Pkw-Fahrerin aus Vechta und fuhr auf. Es kam zum Zusammenstoß, wobei sich die Radfahrerin leicht verletzte.

Damme - Urkundenfälschung

Am Sonntag, dem 11. Juli 2021, gegen 08.00 Uhr, sollte ein 28-Jähriger Fahrer eines Kleinkraftrades aus Damme in der Mühlenstraße einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen werden. Als er den Funkstreifenwagen erkannte, stellte er sein Kleinkraftrad ab und entfernte sich fußläufig. Nachdem die Beamten das KKR kontrolliert hatten, stellten sie fest, dass das angebrachte Versicherungskennzeichen mit blauer Farbe übermalt worden war. Es wurde sichergestellt. Der 28-Jährige konnte im Nachgang ermittelt werden. Gegen ihn wurde ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

