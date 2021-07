Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Brand eines Altkleidercontainers

Am Sonntag, dem 11. Juli 2021, kam es gegen 16.20 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache im Industriezubringer zu einem Brand eines dortigen Altkleidercontainers. Der Container wurde durch die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Cloppenburg, welche mit drei Fahrzeugen und 12 Einsatzkräften vor Ort waren, aufgebrochen und die Brandquelle gelöscht. Durch das Feuer entstand ein Sachschaden von 500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Cloppenburg unter der Telefonnummer (04471) 18600 entgegen.

Cloppenburg - Sachbeschädigung an PKW

Am Sonntag, dem 11. Juli 2021, zwischen 19.00 Uhr und 21.30 Uhr, zerstörten bislang unbekannte Täter in der Sonnenblumenstraße die Fensterscheibe der Fahrertür eines dort abgestellten PKW Audi A4 eines 21-Jährigen aus Cloppenburg. Hierdurch entstand ein Sachschaden von 500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Cloppenburg unter der Telefonnummer (04471) 18600 entgegen.

Cloppenburg - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Samstag, dem 10. Juli 2021, wurde gegen 23.45 Uhr in der Osterstraße ein 15-Jähriger aus Garrel einer Verkehrskontrolle unterzogen, als er diese mit seinem Kleinkraftrad befuhr. Hierbei stellten die Beamten fest, dass das Kleinkraftrad eine Geschwindigkeit von mindestens 45 km/h erreichen konnte. Da der 15-Jährige lediglich im Besitz einer Mofaprüfbescheinigung war, wurde ihm die Weiterfahrt untersagt, seine Eltern in Kenntnis gesetzt und ein entsprechendes Ermittlungsverfahren gegen ihn eingeleitet.

Cloppenburg - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Sonntag, dem 11. Juli 2021, wurde gegen 22.15 Uhr ein 24-Jähriger aus Cloppenburg in der Huntestraße einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei stellten die Beamten fest, dass der Fahrzeugführer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet.

Cloppenburg - Fahren unter Alkoholeinfluss

Am Sonntag, dem 11. Juli 2021, gegen 02.50 Uhr, wurde ein 37-Jähriger PKW-Fahrer aus Lastrup in der Eschstraße einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei stellten die Beamten fest, dass er unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,52 Promille. Dem 37-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Ordnungwidrigkeitenverfahren gegen ihn eingeleitet.

Cloppenburg - Verkehrsunfall

Am Sonntag, dem 11. Juli 2021, kam es um 23.05 Uhr in der Fritz-Reuter-Straße zu einem Verkehrsunfall: Ein 28-Jähriger aus Vechta hielt mit seinem PKW in der Fritz-Reuter-Straße, Fahrtrichtung Löninger Straße linksseitig und entgegengesetzt der Fahrtrichtung, um einen Mitfahrer aussteigen zu lassen. Als er wieder anfuhr und auf die rechte Fahrbahnseite wechselte, übersah er eine ebenfalls auf der Fritz-Reuter-Straße in Richtung Löninger Straße fahrende 27-Jährige aus Cloppenburg. Es kam zum Zusammenstoß. An den beteiligten PKW entstand ein Gesamtschaden von 1800 Euro. Personen kamen nicht zu Schaden.

Emstek - Verkehrsunfall

Am Montag, dem 12. Juli 2021, kam es gegen 00.45 Uhr in der Clemens-August-Straße zu einem Verkehrsunfall: Ein 24-Jähriger aus Emstek beabsichtigte, mit seinem PKW von einer Hofeinfahrt auf die Clemens-August-Straße einzubiegen. Dabei übersah er eine bevorrechtigte 63-jährige Fahrradfahrerin aus Emstek auf ihrem Pedelec. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch die 63-Jährige zu Fall kam und mit dem Kopf aufschlug. Sie wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus verbracht. Zur Höhe des entstandenen Sachschadens liegen keine Informationen vor.

