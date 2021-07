Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung PK Friesoythe

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe / OT Edamm - Brand eines Traktors

Am Freitag, gegen 10.20 Uhr, brannte ein Traktor zum Betrieb einer Wasserpumpe im Vehnemoor völlig aus. Die Feuerwehr Altenoythe löschte den Brand ab.

Barßel - Sachbeschädigung an Wetterschutzhütte / Zeugenaufruf

Eine Wetterschutzhütte an der Dingenbergstraße wurde im Zeitraum vom Freitag 02.07.21, 20.00 Uhr - 09.07.21, 11.00 Uhr durch u.T. beschädigt. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeistation Barßel ( Tel.: 04499-922200 ) zu melden.

Saterland / OT Sedelsberg - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Freitagmorgen, gegen 07.25 Uhr, wurde im Rahmen einer Ladungssicherungskontrolle ein Fahrzeuggespann Höhe C-Port überprüft. Hierbei wurde festgestellt, dass der 51-jährige Fahrzeugführer aus Friesoythe nicht im Besitz der dafür erforderlichen Fahrerlaubnis war. Die Weiterfahrt wurde untersagt, die Ladung vor Ort nachgesichert. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Friesoythe / OT Thüle - Schwerer Verkehrsunfall

Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Freitagabend, gegen 22.31 Uhr auf der B72 kurz vor der Abfahrt Talsperre Nord. Zwei Fahrzeuge fuhren aus Cloppenburg kommend in Rtg. Friesoythe. Das erste Fahrzeug kollidierte mit einem Reh. Der dahinterfahrende 23-jährige Mann aus Diepholz bremste stark ab und geriet auf die Gegenfahrbahn. Hier kam es zum Zusammenstoß mit einer 54 Jahre alten Fahrzeugführerin aus Papenburg. Diese wurde schwer verletzt in dem Pkw eingeklemmt. Der andere Fahrzeugführer wurde leicht verletzt. Beide Fahrzeuge musste abgeschleppt werden, es entstand Sachschaden in Höhe von mindestens 15.000,- Euro. Es war eine erhebliche Zahl an Einsatzkräfte vor Ort. Die Bundesstraße war für ca. 2 Stunden gesperrt.

Friesoythe - Schwerer Verkehrsunfall

Am Samstag, den 10.07.2021, um 15.36 Uhr, befuhr eine 20-jährige Garrelerin mit ihrem PKW die Böseler Straße aus Friesoythe kommend und beabsichtigte nach links in die Straße Hinter Schlingshöhe einzubiegen, hierbei übersah sie den entgegenkommenden PKW eines 21-jährigen Friesoythers. Es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge, wodurch die Insassen verletzt wurden. Die 19-jährige Beifahrerin aus dem PKW der Garrelerin wurde eingeklemmt und musste durch die vor Ort anwesende Freiwillige Feuerwehr geborgen werden. Im Anschluss wurde sie aufgrund schwerer Verletzungen, mittels Rettungshubschraubers, in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Ein weiterer im PKW befindlicher 20-jähriger Mitfahrer wurde ebenfalls schwer verletzt. Der 21-jährige Friesoyther sowie sein 20-jähriger Mitfahrer wurden durch den Verkehrsunfall leicht verletzt. Herauszustellen ist, dass die vor Ort anwesenden Ersthelfer sehr gut handelten und unterstützend tätig waren. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Böseler Straße komplett gesperrt. Es entstand Sachschaden in einer geschätzten Höhe von ca. 13.000 Euro.

Friesoythe - Trunkenheitsfahrt

Am Sonntagmorgen, gegen 03.05 Uhr, wurde ein 23-jähriger Friesoyther im Bereich einer Diskothek in Friesoythe mit einem Pkw fahrend im öffentlichen Straßenverkehr angetroffen und einer Kontrolle unterzogen. Ein durchgeführter Alcotest ergab einen Wert von 2,11 Promille. Daher wurde im Anschluss eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Bösel - Verkehrsunfall / Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Samstagabend, gegen 18.04 Uhr, kam es auf der Glaßdorfer Straße in Bösel zu einem Verkehrsunfall, als eine 31-jährige Böselerin mit einem Taxi nach links abbiegen wollte. Als diese bereits im Abbiegevorgang gewesen war, versuchte ein 23-jähriger Litauer aus Bösel den Pkw zu überholen. Es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge bei dem ein Sachschaden von ca. 1500,- Euro entstand. Zudem stellte sich bei der Unfallaufnahme heraus, dass der Unfallverursacher nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Die Weiterfahrt wurde untersagt, ein Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Bösel - Diebstahl von Terrassenplatten/ Zeugenaufruf

Unbekannte haben im Zeitraum von Montag, 05.07.21, 15.30 Uhr bis Samstag, 10.07.21, 10.30 Uhr, 72 verlegte Terrassenplatten von einem Grundstück an der Thüler Straße entwendet. Hinweise dazu bitte an die Polizeistation Bösel ( Tel.: 04494-922620 ).

Saterland - Betrug

Am Sonntagmorgen, gegen 06.13 Uhr, teilte eine Taxifahrerin aus Leer mit, dass ein Fahrgast den Fahrpreis geprellt hatte und zu Fuß in Ramsloh davongelaufen war. Im Rahmen der Fahndung konnte der geflüchtete 17-jährige Saterländer aufgegriffen und seinen Eltern übergeben werden. Neben dem Fahrpreis und einem Strafverfahren konnte er sich nun auch noch auf den Ärger zuhause gefasst machen.

