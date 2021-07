Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung der Polizei Vechta vom 10.-11.07.21

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Brand einer Luftwärmepumpe

Am 10.07.2021 gegen 20:42 Uhr geriet in Vechta, Hauffweg, ein Ventilator einer Luftwärmepumpe eines Privathauses in Brand. Die Brandursache hierzu ist bisher unklar. Eine aufmerksame Zeugin bemerkte die starke Rauchentwicklung und alarmierte die Feuerwehr sowie den Hauseigentümer. Auch hilfsbereite Nachbarn eilten zum Brandort und konnten den Brand mit Hilfe von mitgebrachten Feuerlöschern löschen. Die Feuerwehr Vechta übernahm anschließend restliche Lösch- sowie Nachlöscharbeiten. Am Gebäude sowie der Luftwärmepumpe entstand Sachschaden in Höhe von etwa 5000 Euro.

Vechta - Fahren unter Drogeneinfluss

Am 10.07.21 wurde gg 16:25 Uhr ein 26 jähr. Führer eines PKW auf dem Lattweg in Vechta angehalten und kontrolliert. Bei der Kontrolle ergaben sich für die Beamten Verdachtsmomente, dass der Fahrer unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln steht. Aufgrund dessen wurde ein Verfahren eingeleitet und eine Blutprobe entnommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell