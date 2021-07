Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung PK Friesoythe

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe / OT Edamm - Brand eines Traktors

Am Freitag, gegen 10.20 Uhr, brannte ein Traktor zum Betrieb einer Wasserpumpe im Vehnemoor völlig aus. Die Feuerwehr Altenoythe löschte den Brand ab.

Barßel - Sachbeschädigung an Wetterschutzhütte / Zeugenaufruf

Eine Wetterschutzhütte an der Dingenbergstraße wurde im Zeitraum vom Freitag 02.07.21, 20.00 Uhr - 09.07.21, 11.00 Uhr durch u.T. beschädigt. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeistation Barßel ( Tel.: 04499-922200 ) zu melden.

Saterland / OT Sedelsberg - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Freitagmorgen, gegen 07.25 Uhr, wurde im Rahmen einer Ladungssicherungskontrolle ein Fahrzeuggespann Höhe C-Port überprüft. Hierbei wurde festgestellt, dass der 51-jährige Fahrzeugführer aus Friesoythe nicht im Besitz der dafür erforderlichen Fahrerlaubnis war. Die Weiterfahrt wurde untersagt, die Ladung vor Ort nachgesichert. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Friesoythe / OT Thüle - Schwerer Verkehrsunfall

Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Freitagabend, gegen 22.31 Uhr auf der B72 kurz vor der Abfahrt Talsperre Nord. Zwei Fahrzeuge fuhren aus Cloppenburg kommend in Rtg. Friesoythe. Das erste Fahrzeug kollidierte mit einem Reh. Der dahinterfahrende 23-jährige Mann aus Diepholz bremste stark ab und geriet auf die Gegenfahrbahn. Hier kam es zum Zusammenstoß mit einer 54 Jahre alten Fahrzeugführerin aus Papenburg. Diese wurde schwer verletzt in dem Pkw eingeklemmt. Der andere Fahrzeugführer wurde leicht verletzt. Beide Fahrzeuge musste abgeschleppt werden, es entstand Sachschaden in Höhe von mindestens 15.000,- Euro. Es war eine erhebliche Zahl an Einsatzkräfte vor Ort. Die Bundesstraße war für ca. 2 Stunden gesperrt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell