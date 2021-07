Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Einzelmeldung für Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Verkehrsunfall mit schwer verletzter Person

Am Freitag, 09.07.2021, gegen 17:45 Uhr, befuhr eine 42-jährige Frau aus Cloppenburg mit ihrem Pkw die Straße Pingel - Anton in Richtung Fritz-Reuter-Straße. In Höhe eines Einkaufsmarktes querte ein 75-jähriger Radfahrer aus Cloppenburg mit einem Pedelec die Fahrbahn. Es kam zum Zusammenstoß. Dadurch stürzte der Radfahrer und wurde schwer verletzt. Zwei zufällig privat vor Ort anwesende Rettungssanitäter konnten dem Verletzten umgehend Erste Hilfe leisten. Ein Rettungshubschrauber wurde angefordert. Der Radfahrer wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. An den beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro.

