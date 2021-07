Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Weitere Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Garrel - Aufbruch eines Baucontainers

In der Zeit zwischen Donnerstag, 8. Juli 2021, 16.15 Uhr und Freitag, 9. Juli 2021, 6.30 Uhr drangen bislang unbekannte Personen in das Gelände einer Baustelle in der Alten Dorfstraße ein und brachen einen Baucontainer auf. Sie entwendeten verschiedene Baumaschinen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Garrel unter 04474 939420 entgegen.

