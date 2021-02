Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Autoreifen zerstochen - Zeugen und weitere Geschädigte gesucht

Stuttgart-Möhringen (ots)

Unbekannte haben zwischen September 2020 und Freitag (05.02.2021) offenbar mehrere Autoreifen in der Straße Friedrichsberg zerstochen. Die Täter beschädigten die Räder mit Schrauben, die sich in die Reifenflächen bohrten. Der Sachschaden beträgt bislang mehrere Hundert Euro. Zeugen sowie weitere in ähnlicher Weise Geschädigte werden gebeten, sich an die Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 4 Balinger Straße unter der Rufnummer +4971189903400 zu wenden.

