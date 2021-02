Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßlicher Ladendieb festgenommen

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Donnerstagnachmittag (11.02.2021) einen 31 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, in einem Kaufhaus an der Königstraße Kosmetikartikel im Wert von mehreren Hundert Euro gestohlen zu haben. Ein Ladendetektiv beobachtete den Tatverdächtigen, wie dieser gegen 16.30 Uhr mehrere Flaschen Parfum in Alufolie einpackte und in seinen Rucksack steckte. Nachdem er den Kassenbereich, ohne die Waren zu bezahlen, passiert hatte, hielt ihn der Ladendetektiv fest und verhinderte weitere Fluchtversuche. Der tatverdächtige Deutsche wird im Laufe des Freitags (12.02.2021) mit Haftbefehlsantrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart dem zuständigen Richter vorgeführt.

