Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Höltinghausen - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Donnerstag, 8. Juli 2021, um 14.20 Uhr, geriet ein 40-jähriger Transporterfahrer aus Cloppenburg auf der Hauptstraße in eine Kontrolle der Polizei. Die Polizeibeamten mussten feststellen, dass der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt.

Lastrup - Trunkenheit im Verkehr

Am Donnerstag, 8. Juli 2021, um 22.15 Uhr, wurde der Polizei durch Zeugen mitgeteilt, dass ein Auto zunächst in den Graben der Straße Dillen gefahren sei und kurz darauf wieder weitergefahren sei in Richtung Ortsmitte. Darüber hinaus teilte der Zeuge mit, dass es zu einem Fahrerwechsel zwischen zwei Männern gekommen sei. Die eingesetzten Polizeibeamten konnten den Pkw auf der Wallstraße sichten, wie dieser mit überhöhter Geschwindigkeit zwei Autos überholte. Sie nahmen die Verfolgung auf und es gelang ihnen den Wagen auf der Linderner Straße anzuhalten. Vor Ort mussten die Polizeibeamten feststellen, dass sowohl der Fahrer, als auch der Beifahrer stark alkoholisiert waren. Die beiden 29-jährigen Männer ohne festen Wohnsitz stehen im Verdacht unter Alkoholeinfluss das Fahrzeug gefahren zu haben. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,07 Promille und 2,44 Promille. Auf dem Weg zu und während den Blutentnahmen beleidigte einer der Tatverdächtigen die eingesetzten Polizisten. Es wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet. Sie haben die Nacht in Polizeigewahrsam verbracht.

Molbergen - Trunkenheit im Verkehr

Am Donnerstag, 8. Juli 2021, um 21.10 Uhr, wurde durch einen Zeugen mitgeteilt, dass es zu einer Trunkenheitsfahrt im Bereich der Cloppenburger Straße gekommen sei. Dem Zeugen gelang es eine weitere Fahrt zu verhindern und wartete gemeinsam mit dem Tatverdächtigen in der Pfarrer-Ferneding-Straße auf das Eintreffen der Polizei. Vor Ort mussten die Polizeibeamten feststellen, dass der 41-jährige Mann aus Garrel nicht nur alkoholisiert war, sondern auch nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Darüber hinaus war der Pkw nicht zugelassen. Auch stellten die Polizeibeamten bei der Kontrolle fest, dass ein Haftbefehl vorlag. Der Mann verweigerte einen Atemalkoholtest, es wurde eine Blutprobe entnommen. Anschließend wurde er zur Vollstreckung des Haftbefehls in eine JVA verbracht.

Cloppenburg - Ausfall der Bürgersprechstunde

Urlaubsbedingt findet am 12. Juli sowie im gesamten August keine Bürgersprechstunde am Standort Cloppenburg statt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell