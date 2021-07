Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Holdorf - Versuchter Einbruch in ein Autohaus

In der Zeit zwischen Mittwoch, 7. Juli 2021, 19.00 Uhr und Donnerstag, 8. Juli 2021, 8.00 Uhr, versuchte eine bislang unbekannte Person gewaltsam in das Büro eines Autohauses in der Dinklager Straße einzudringen. Dieser Versuch schlug fehl. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Holdorf unter 05494 914200 entgegen.

Damme - Versuchter Einbruch in eine Wohnung

Am Mittwoch, 7 Juli 2021, zwischen 19.00 Uhr und 22.08 Uhr drang eine bislang unbekannte Person in eine Wohnung in der Großen Straße gewaltsam ein. Es wurde nach bisherigen Erkenntnissen nichts entwendet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Damme unter 05491-999360 entgegen.

Dinklage - Sachbeschädigung

In der Zeit zwischen Freitag, 2. Juli 2021, 14.00 Uhr und Mittwoch, 7. Juli 2021, 11.00 Uhr, zerstörte eine bislang unbekannte Person die Glasscheibe eines Backhauses einer Stiftung in der Burgallee. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Dinklage unter 04443 977490 entgegen.

Vechta - Sachbeschädigung

In der Zeit zwischen Mittwoch, 7. Juli 2021, 11.00 Uhr und Donnerstag, 8. Juli 2021, 12.25 Uhr, schlug eine bislang unbekannte Person die Scheibe der Beifahrertür eines Fiat 500 in der Füchteler Straße ein. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter 04441 9430 entgegen.

Holdorf - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Donnerstag, 8. Juli 2021, um 16.20 Uhrgeriet ein 18-jähriger Motorrollerfahrer aus Holdorf in einer Kontrolle der Polizei. Hier mussten die Polizeibeamten feststellen, dass er nicht im Besitz einer entsprechenden Fahrerlaubnis war. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Lohne - Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person

Am Donnerstag, 8. Juli 2021, um 13.33 Uhr, fuhr ein 13-jähriger Fahrradfahrer auf der Rostocker Straße aus Richtung der Stettiner Straße. Ein 11-jähriger Fahrradfahrer fuhr auf der Wismarer Straße in Richtung Rostocker Straße. Bei der Kreuzung übersah der 13-Jährige den 11-Jährigen und es kam zum Zusammenstoß. Der 13-jährige wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Holdorf - Verkehrsunfallflucht

Am Donnerstag, 8. Juli 2021, zwischen 19.05 Uhr und 19.55 Uhr, kam es auf dem Parkplatz Zum Hansa Center zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte den Gabelstapler, welcher auf dem Auflieger eines Sattelschleppers stand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Holdorf unter 05494 914200 entgegen.

Vechta - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Donnerstag, 8. Juli 2021, um 22.05 Uhr, fuhr ein 53-jähriger Autofahrer aus Vechta auf der Petersburger Straße in Richtung Falkenrotter Straße. Eine 40-jährige Fahrradfahrerin aus Vechta fuhr auf der Falkenrotter Straße und überquerte im Kreisverkehr auf dem dortigen Fahrradweg die Petersburger Straße. Beim Befahren des Kreisverkehrs übersah der Autofahrer die von links kommende Fahrradfahrerin und es kam zum Zusammenstoß. Die Frau wurde leicht verletzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell