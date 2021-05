Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: (Ludwigshafen-Friesenheim)- Unter Alkoholeinfluss mit Motorrad umgekippt

Ludwigshafen (ots)

Am Donnerstag, dem 13.05.2021, gegen 00:12 Uhr, befuhr ein 67jähriger Mann mit seinem Motorrad die K3 in Fahrtrichtung Mannheimer Straße. An einer rotlichtzeigenden Lichtzeichenanlage kam der Mann aus dem Stand und augenscheinlich ohne jegliche Fremdeinwirkung zu Fall. Der Sache zugrunde dürften die 1,56 Promille des Motorradfahrers liegen, welche im Anschluss gemessen wurden. Der Führerschein des Mannes wurde zum Zwecke der Entziehung sichergestellt. Der Fahrer muss sich nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten.

