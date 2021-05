Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: (Ludwigshafen-Edigheim) Verkehrsunfallflucht - Radfahrer entfernt sich von Unfallstelle

Ludwigshafen (ots)

Am Mittwoch, dem 12.05.2021, ca. gegen 16:30 Uhr, befuhr ein Mercedes Vito den Ostring und wollte von dort in die Samariterstraße, Fahrtrichtung K1, abbiegen. Hierbei sei der Fahrer des Fahrzeugs von einem männlichen Fahrradfahrer mit blauem Fahrradhelm derart geschnitten worden, dass dieser zur Vermeidung eines Zusammenstoßes ausweichen musste und hierdurch ein Verkehrsschild touchierte. Der Fahrradfahrer sei aus Richtung K1 gekommen und habe seine Fahrt unbeirrt in Richtung Ostring fortgesetzt.

Zeugen, welche Angaben zum Sachverhalt, insbesondere bezüglich des flüchtigen Fahrradfahrers, tätigen können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter der 0621/9632222 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell