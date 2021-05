Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Kirche mit Farbe beschmiert

Ludwigshafen (ots)

Unbekannte beschmierten mit Farbe, in dem Zeitraum vom 04.05.2021 bis 12.05.2021, den Eingangsbereich einer Kirche in der Schillerstraße. Durch die Tat entstand ein Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Hinweise werden an die Polizeiwache Oggersheim unter Tel. 0621 963 - 2403 oder per Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de erbeten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell