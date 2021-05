Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Schutterwald - Versuchter Diebstahl mündet in Ermittlungsverfahren

Schutterwald (ots)

Nachdem zwei Tatverdächtige am Mittwochabend offenbar versucht hatten geldwerten Elektroschrott von der Wertstoffdeponie in Höfen zu entwenden, haben die Beamten des Polizeireviers Offenburg ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Kurz vor 20 Uhr hatten die 25 und 34 Jahre alten Tatverdächtigen offenbar schon Gegenstände aus den Containern auf der dazugehörigen Treppe bereitgelegt. Die alarmierte Polizei konnte das Duo ohne Diebesgut in unmittelbarer Nähe zur Deponie antreffen. Wegen versuchtem Diebstahl sehen sie nun einem Strafverfahren entgegen.

