Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden, Steinbach - In Tankstelle eingebrochen, Zeugen gesucht

Baden-Baden (ots)

Nach einem Einbruch in eine Tankstelle in der Poststraße in den frühen Donnerstagmorgenstunden, haben die Beamten des Polizeireviers Bühl die Ermittlungen aufgenommen. Nach bisherigen Ermittlungen schlugen zwei noch unbekannte Personen gegen 2:45 Uhr die gläserne Eingangstüre ein und begaben sich in den Verkaufsraum. Nachdem sie dort Tabakwaren entwendeten, flüchteten sie offenbar in Richtung Ortskern. Während der Sachschaden noch nicht abzuschätzen ist, beläuft sich der Diebstahlschaden auf mehrere Hundert Euro. Zeugen, die zur Tatzeit verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, wenden sich mit ihren Hinweisen unter der Telefonnummer 07223 99097-0 an die Ermittler des Polizeireviers Bühl.

/rs

