Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden, Oos - Fahrzeug beschädigt und durchwühlt

Baden-Baden (ots)

Nachdem ein Audi-Fahrer am Mittwochabend seinen Pkw beschädigt in Oos vorfand, haben die Beamten des Polizeireviers Baden-Baden die Ermittlungen aufgenommen. Während das Fahrzeug zwischen Dienstag, 12 Uhr und Mittwoch, 19:45 Uhr auf dem Park&Ride-Parkplatz in der Flugstraße abgestellt war, schlug ein Unbekannter eine hintere Seitenscheibe ein, durchwühlte den Innenraum und entwendete den Fahrzeugschein. Dem nicht genug, wurde ein Türgriff abgerissen und das Auto stellenweise zerkratzt und Dellen in die Kofferraumklappe geschlagen.

