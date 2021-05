Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Achern - Arbeitsunfall beim Entladen

Achern (ots)

Zu einem Arbeitsunfall mit einer Verletzten kam es am Mittwochnachmittag in Achern. Gegen 13:15 Uhr lieferte ein LKW-Fahrer Waren in der Eisenbahnstraße an und bat eine dortige Angestellte um Hilfe. Als der 29-jährige Fahrer die Ladebordwand herablassen wollte, auf der die Frau zu diesem Zeitpunkt zusammen mit dem Mann stand und die Waren stützte, neigte sich die Ladeeinrichtung. Samt Waren stürzte die Frau in der Folge herab und verletzte sich dabei. Nach einer medizinischen Versorgung im örtlichen Klinikum, konnte sie dieses noch am selben Tag wieder verlassen. Wegen fahrlässiger Körperverletzung erwartet den Endzwanziger nun eine Anzeige.

/rs

