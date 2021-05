Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Ettenheim - Zeugen nach Sachbeschädigungen gesucht

Ettenheim (ots)

Nachdem sich zwei unbekannte Jugendliche am frühen Montagmorgen unter anderem an einem Mercedes in der Straße "Auf den Espen" zu schaffen machten, sind die Beamten des Polizeipostens Ettenheim auf der Suche nach Zeugen und möglichen weiteren Geschädigten. Gegen 5 Uhr am Montagmorgen entdeckte ein Zeuge, dass sich die beiden Unbekannten in seinem Pkw aufhielten und offenbar auch die Schließverhältnisse anderer geparkter Fahrzeuge überprüften. Darauf angesprochen, ergriffen die beiden die Flucht. Wie sich im Nachhinein herausstellte, war an einem in der Nähe abgestellten Wohnmobil zwischen Sonntagabend und Montagnachmittag der Deckel des Wassertanks entwendet und das Fahrzeug stellenweise zerkratzt worden. Ob dies im Zusammenhang mit dem frühmorgendlichen Vorfall steht, ist Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen, die Hinweise zu den Jugendlichen geben können oder in diesem Bereich selbst einen Schaden festgestellt haben, wenden sich unter der Telefonnummer 07822 44695-0 an die Beamten des Polizeipostens Ettenheim.

