POL-OG: Rastatt, B 3 - sicher.mobil.leben - Ins Rutschen geraten und gestürzt

Rastatt (ots)

Ein 73 Jahre alter Fahrradfahrer ist am Mittwochvormittag auf einem regennassen Radweg unweit der Tunnelkreuzung ins Rutschen geraten und in der Folge gestürzt. Helfer des Rettungsdienstes brachten den Leichverletzen in eine Klinik.

