Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gaggenau - Nach Arbeitsunfall verstorben

Gaggenau (ots)

Mit tödlichen Verletzungen endete am Mittwoch ein Arbeitsunfall in der `Landstraße´ in Hörden. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen wurde ein 59-jähriger Arbeiter gegen 12:15 Uhr bei Straßenbauarbeiten von einer Stützwand, die gerade durch einen Bagger in eine Grube herabgelassen wurde, erfasst und schwer verletzt. Der Endfünfziger wurde durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht, wo er seinen Verletzungen am Nachmittag erlag. Nach ersten Maßnahmen durch Beamte des Polizeireviers Gaggenau haben die Beamten der Verkehrspolizei Baden-Baden die weiteren Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen.

