Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) Vergiftete Tierköder ausgelegt (18.05.2020)

Villingen-Schwenningen (ots)

Im Bereich VS-Schwenningen, Weilersbach und Dauchingen haben Unbekannte in der vergangenen Woche vergiftete Tierköder und mit Widerhaken versehene Fischstückchen ausgelegt. Wie von einer Sprecherin des Tierschutzvereins zu erfahren war, haben die ausgelegten Fallen glücklicherweise noch keine Tiere verletzt. Sie bat, die Halter von Tieren, insbesondere Hundebesitzer, um erhöhte Vorsicht und gab Hinweise, damit die Tiere keinen Schaden erleiden. So sollen Besitzer ihre Vierbeiner an der kurzen Leine halten und aufpassen, dass die Tiere keine Gegenstände fressen. Als weiteren Schutz empfiehlt sie einen leichten Maulkorb, mit dem die Hunde zwar alles erschnüffeln, jedoch nichts fressen können. Personen, die der Polizei sachdienliche Hinweise auf das Auslegen der Tierköder geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Schwenningen, Tel. 07720 / 8500-0, zu melden.

