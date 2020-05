Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) Auf Firmenfeier randaliert und betrunken mit Auto geflüchtet (19.05.2020)

Villingen-Schwenningen (ots)

Die Polizei ermittelt wegen einer Schlägerei, die sich im Anschluss einer Firmenfeier am frühen Dienstagmorgen gegen 04.30 Uhr in der Heinrich-Hertz-Straße ereignete. Ein 26-jähriger Mitarbeiter und sein 33-jähriger Vorgesetzter gerieten nach übermäßigem Alkoholgenuss aneinander. Im Verlauf des Streits schlug der Jüngere dem 33-Jährigen mehrfach ins Gesicht. Anschließend randalierte er in der Firma, trat mehrere Türen ein und beschädigte das Mobiliar. Als sein Chef die Polizei alarmierte, flüchtet der Betrunkene mit seinem Skoda. Die Polizei konnte den Mann in seinem Auto kurz darauf in der Straße "Falkenring" ausfindig machen. Der 26-Jährige ließ bei Erkennen der Polizei sein Auto stehen und flüchtete zu Fuß in die nahegelegene Wohnung einer Bekannten, wo ihn die Beamten schließlich festnehmen konnten. Da die Polizei bei dem Mann noch einige Gramm Marihuana fand, erwartet ihn zusätzlich zu den Anzeigen wegen Körperverletzung, Sachbeschädigung und Trunkenheit im Straßenverkehr noch ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

