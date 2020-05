Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) Autofahrer ohne Führerschein unterwegs (18.05.2020)

Villingen-Schwenningen (ots)

Ohne Führerschein in einem Auto unterwegs waren zwei Männer am gestrigen Montag gegen 19.30 Uhr auf dem Parkplatz "Am Kneippbad". Ein 22-Jähriger und ein 23-Jähriger übten abwechselnd in einem VW Golf auf öffentlicher Straße, obwohl beide nicht im Besitz eines Führerscheins sind. Der 25-jährige Fahrzeughalter saß dabei auf dem Beifahrersitz. Die Polizei zeigte beide Fahrer wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis an und ermittelt gegen den Halter des VW Golf, da er beide zum Fahren ohne Führerschein ermächtigte.

