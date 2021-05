Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Ermittlungen laufen, Zeugen gesucht

Offenburg (ots)

Die Polizei sucht nach Zeugen, die am Donnerstagmorgen im Zeitraum von 8.10 Uhr bis 8.20 Uhr den Fahrer eines gelben Sprinter im Bereich Franz-Volk-Straße/Okenstraße gesehen haben und detailliert beschreiben können. Nach ersten Vernehmungen soll der berechtigte Fahrer eines Zustellungsdienstes gegen 8.10 Uhr in der Franz-Volk-Straße ein Päckchen abgegeben haben. Nach dessen Aussagen hätte sich im Zeitraum von Sekunden ein Unbekannter Zugriff zu dem gelben Sprinter verschafft und wäre in die Okenstraße weggefahren. Beim Einparken vor Gebäude Nummer 3 kam es zum Zusammenstoß mit einem dort geparkten hellen Kia Kleinwagen sowie einem angebrachten Verkehrszeichen, wobei ein Schaden von etwa 5 000 Euro entstand. Beobachter des Unfalls oder Zeugen, die eine detaillierte Personenbeschreibung des Unfallfahrers geben können, werden gebeten, sich beim Verkehrsdienst Offenburg, Telefon: 0781/21-4200 zu melden.

/ks

