POL-KI: 210503.3 Kiel: Unbekannte werfen Steine von Eisenbahnbedarfsbrücke auf Fahrbahn

Kiel (ots)

Am Samstagabend warfen unbekannte Täter Steine von der Eisenbahnbedarfsbrücke, die über den Wellseedamm führt, auf die Fahrbahn. Drei Insassen eines Mitsubishi Space Wagon nahmen die Personen auf der Brücke so rechtzeitig wahr, dass der Fahrer durch Abbremsen verhinderte, von einem Stein getroffen zu werden.

Nach jetzigem Stand der Ermittlungen befuhr der 56-jährige Fahrer mit zwei Beifahrern um 18:12 Uhr den Wellseedamm aus Meimersdorf kommend in Richtung Elmschenhagen. Kurz vor der Eisenbahnbedarfsbrücke, die in Höhe der Bunsenstraße über den Wellseedamm führt, nahmen die Fahrzeuginsassen zwei augenscheinlich junge, männliche Personen wahr, die mit Schottersteinen auf die Fahrbahn warfen. Der 56-Jährige ging rechtzeitig vom Gas und bremste ab, so dass er einen Personen- und Sachschaden verhindern konnte.

Die beiden Täter flüchteten in Richtung Stauffenbergring.

Der 56-Jährige alarmierte die Polizei. Mehrere Streifenwagenbesatzungen des 4. Polizeireviers Kiel begaben sich in die Fahndung, konnten aber keine verdächtigen Personen mehr antreffen.

Beamte des Kriminaldauerdienstes vernahmen den Fahrer, führten die Spurensicherung am Tatort durch und leiteten ein Strafverfahren wegen des versuchten gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ein.

Zeugen, die im zeitlichen Zusammenhang mit der Tat verdächtige Beobachtungen im Bereich der Brücke gemacht haben oder Hinweise auf die unbekannten Täter geben können, werden gebeten, sich mit dem 4. Polizeirevier Kiel unter 0431 - 160 1410 in Verbindung zu setzen.

Julia Bunge

