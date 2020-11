Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Überrumpeln, drohen, abkassieren

PlettenbergPlettenberg (ots)

Überrumpeln, drohen, abkassieren: So lässt sich die Masche mutmaßlicher Betrüger beschreiben, auf die vor einer Woche ein 20-jähriger Plettenberger hereingefallen ist. Der Geschädigte erhielt einen Anruf einer "Bonuszentrale". Der Anrufer behauptete, der Plettenberger habe vor drei Monaten an einem Gewinnspiel teilgenommen und sich zu einem Abo verpflichtet. Das sei nach der Testphase nicht gekündigt worden. Deshalb müsse er nun monatlich 67 Euro zahlen. Der Anrufer forderte Adresse und IBAN-Nummer des Opfers. Der junge Mann gab die geforderten Daten heraus. Erst danach dachte er über die Behauptung nach. Er hatte nach eigenen Angaben an keiner Gewinnspielaktion teilgenommen und kam deshalb auch zu der Überzeugung, kein Abo abgeschlossen zu haben. Deshalb erstattete er am Dienstag Anzeige wegen Betrugs bei der Polizei.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Pressestelle Polizei Märkischer Kreis

Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222

E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de

http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell