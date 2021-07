Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemitteilung des PK Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

PRESSEMELDUNG Freitag, 09.07.21 - Samstag 10.07.21

Freitag, 09.07.2021

Goldenstedt - Brandsache Am Freitag, 09.07.2021 kommt es in Goldenstedt beim Flüchtlingswohnheim zu einem Brand eines dort befindlichen, frei stehenden Carports. Brandursache ungeklärt. Brandort beschlagnahmt. Feuerwehr und lokale Presse vor Ort.

Vechta - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person Am 10.07.2021, gegen 03:55 Uhr, beabsichtigt eine 21-jährige Goldenstedterin die Große Straße in Höhe der Lokalität "Banane" fußläufig zu überqueren. Dabei übersieht sie den von links kommenden 17-jährigen Vechtaraner mit seinem Krad. Bei dem Zusammenstoß werden beide Beteiligten leicht verletzt. Die Fußgängerin wird durch den Rettungsdienst behandelt. Es entsteht ein Sachschaden in Höhe von 1500 Euro.

Neuenkirchen-Vörden - Raub von 250EUR mit schwer verletzter Person Am 10.07.2021 gegen 03:10 Uhr kommt es in Neuenkirchen-Vörden zu einem Raub in der Friedenstraße. Ein 34-jähriger Neuenkirchener befindet sich auf dem Weg nach Hause und beabsichtigt die Haustür zu einem Mehrparteienhaus aufzuschließen. Währenddessen wird er von zwei bislang unbekannten männlichen Personen von hinten zu Boden geschlagen und stürzt eine Treppe herunter. Das Opfer wird hierbei schwer verletzt. Es werden 250EUR aus der Hosentasche des Opfers entwendet. Falls Zeugen zwei dunkel gekleidete männliche Personen (1. Person ca 1.70m und 2. Person ca. 1.90m mit schwarzer Cap + LA-Logo) im unmittelbaren Bereich des Tatorts gesehen haben, so mögen sie sich mit der Polizei Damme in Verbindung setzen.

Damme- Gefährliche Körperverletzung mit leicht verletzter Person Am 09.07.2021 gegen 23:20 Uhr kam es in Damme auf dem Gelände der Hauptschule zu einer gemeinschaftlich ausgeübten Körperverletzung. Zunächst versammelten sich mehrere Jugendliche auf dem Schulhof der Hauptschule. Nach einer vorerst verbalen Auseinandersetzung zwischen einer unbestimmten Anzahl von Jugendlichen schlugen drei männliche Personen auf das 15-jährige männliche Opfer ein. Dieser fiel zu Boden. Ein 17-jähriger aus Neuenkirchen-Vörden wollte die körperliche Auseinandersetzung schlichten und wurde ebenfalls durch einen Faustschlag am Kopf getroffen. Die drei Beschuldigten flüchteten anschließend vom Tatort. Im Rahmen der Fahndung konnte die Polizei einen der Beschuldigten, mithilfe einer Täterbeschreibung der Opfer, antreffen und identifizieren.

Fahren ohne Fahrerlaubnis in Lohne

Am Fr., 09.07.2021, gg. befuhr eine 17-jährige aus Lohne mit ihrem Kleinkraftrad die Dinklager Straße in Lohne, obwohl sie nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Die Weiterfahrt wurde ihr untersagt und ein Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

