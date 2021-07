Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung für den Bereich Cloppenburg vom 10. Juli 2021 bis 11. Juli 2021

Cloppenburg/Vechta (ots)

Emstek - Einbruchdiebstahl aus Fahrrad-Fachmarkt - In der Zeit von Freitag, 09.07.2021, 22:30 Uhr bis Samstag, 10.07.2021, 06:10 Uhr drangen bislang unbekannte Täter in die Werkstatt eines Fahrrad-Fachhandels in Emstek, Lange Straße, ein und entwendeten dort zwei hochwertige Herren-Pedelecs. Bei dem Diebesgut handelt es sich um sogenannte Speedbikes der Marke TREK, Typ Allant +9S XL BK, Farbe: schwarz/anthrazit. Der Schaden beträgt etwa 6.650 Euro. Hinweise hierzu nimmt die Polizei Emstek unter der Rufnummer 04473-932180 entgegen.

Cloppenburg - Fahren unter Drogeneinfluss - Am Samstag, 10.07.2021, gegen 05:45 Uhr, befuhr eine 27-jährige Cloppenburgerin mit ihrem Kleinkraftrad die Sevelter Straße in Cloppenburg. Im Rahmen der Verkehrskontrolle ergab sich bei den Beamten der Verdacht, dass die Fahrzeugführerin unter Drogeneinfluss stehen könnte. Ein Drogentest verlief hier positiv. Der Fahrzeugführerin wurde eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt untersagt und ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Löningen, OT Lewinghausen - Verkehrsunfall - Am Samstag, 10.07.2021, um 22:00 Uhr befuhr ein 35-jähriger Ukrainer mit seiner Sattelzugmaschine mit Auflieger die Löningen, OT Lewinghausen, die B213 aus Richtung Löningen kommend in Richtung Lingen. Aufgrund einer Baustellenvollsperrung auf der B213 musste der Fahrzeugführer im Einmündungsbereich Holter Weg sein Fahrzeug wenden. Hierbei rutschte der Auflieger in den Seitenraum der Fahrbahn und beschädigte mehrere Verkehrszeichen. Insgesamt entstand ein Schaden in Höhe von etwa 10.000 Euro. Die B213 musste für die Dauer der umfangreichen Bergung voll gesperrt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell