Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Polizeieinsatz nach Drohung mit Messer und Schlagstock

Mainz-Bleichenviertel (ots)

19.06.2021; 00:44 Uhr

Am frühen Samstagmorgen kam es im Bereich der Hinteren Bleiche und der Zanggasse zu einem größeren Polizeieinsatz. Gegen 00:44 Uhr wurde der Mainzer Polizei über Notruf eine Massenschlägerei unter Verwendung eines Messers und Schlagstocks vor einem Restaurant in der Hinteren Bleiche gemeldet. Dies hatte eine Alarmierung von sieben Funkstreifen der Mainzer Polizeiinspektionen zur Folge. Vor Ort konnten die Polizeikräfte allerdings keine Massenschlägerei feststellen. Tatsächlich war es zwischen einem 37-Jährigen aus der Mainzer Altstadt und einem 34-Jährigen aus der Mainzer Neustadt, zu einem Streit vor der Gaststätte gekommen. Im Verlauf dieses Streites drohte der 37-Jährige dem 34-Jährigen mit einem Teleskopschlagstock und einem Messer. Der 34-Jährige flüchtete sich hierauf zunächst in die Räumlichkeiten des Restaurants und konnte dann mit einem Taxi die Örtlichkeit verlassen, wobei der 37-jährige Täter noch gegen das wegfahrende Taxi trat. Beim Eintreffen der Funkstreifen flüchtete der Täter zunächst in Richtung Gärtnergasse, konnte allerdings verfolgt und schließlich vorläufig festgenommen werden. Ein Teleskopschlagstock, sowie ein Einhandmesser konnten sichergestellt werden. Dem deutlich alkoholisierten Täter wurde in den Räumlichkeiten des Altstadtreviers eine Blutprobe entnommen. Er muss sich nun wegen Bedrohung, Sachbeschädigung und Verstoß gegen das Waffengesetz strafrechtlich verantworten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell