Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Beleidigung und Körperverletzung - Zeugenaufruf

Mainz-Neustadt (ots)

Am Sonntagmorgen gegen halb 9, kam es in der Moltkestraße zu einer Beleidigung und Körperverletzung zum Nachteil eines 75-jährigen Mannes. Der Mann lief zu Fuß durch die Moltkestraße, als er auf Höhe des LDI von einer ihm unbekannten männlichen Person beleidigt und unvermittelt mit der Faust ins Gesicht geschlagen wurde. Dieser Vorfall müsste von Zeugen beobachtet worden sein, da der Geschädigte eine Frauenstimme wahrnahm, die weitere Schläge verhindern wollte. Aufgrund einer stark eingeschränkten Sehfähigkeit kann der 75-Jährige jedoch keine Angaben zu möglichen Zeugen oder dem Täter machen. Bekleidet war der Geschädigte zum Tatzeitpunkt mit einem weißen Hemd, einer dunklen Stoffhose und führte einen braunen hölzernen Gehstock mit sich. Sollte sich jemand an die Situation erinnern, so wird gebeten mit der Polizeiinspektion Mainz 2, Tel.: 06131/65-4210 Kontakt aufzunehmen.

