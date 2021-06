Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Rucksackdiebstahl auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes

Nieder-Olm (ots)

Am frühen Donnerstagabend, kurz nach 17 Uhr, wird einer Frau beim Einräumen ihrer Einkäufe in einem unachtsamen Moment der Rucksack aus dem Auto gestohlen. Die 78-jährige Frau aus Stadecken-Elsheim stellte nach dem Einkaufen im ALDI-Markt in Nieder-Olm ihren kleinen Rucksack auf die Rückbank ihres Autos. Anschließend lehnt sie die die Fahrzeugtür an und lädt ihre Einkäufe aus dem Einkaufswagen in den Kofferraum. Hiernach stellt sie das Fehlen ihres Rucksacks und der darin befindlichen Geldbörse fest. Obwohl die Parkplätze unmittelbar neben ihrem Auto frei waren, bemerkte sie niemanden, der sich ihrem Auto näherte.

Hinweise in dieser Sache nimmt die Polizeiinspektion Mainz 3, Tel.: 06131/65-3410 entgegen.

An dieser Stelle der dringende Appell der Mainzer Polizei keine persönlichen Sachen und Wertgegenstände in der Öffentlichkeit unbeobachtet zu lassen. Tragen Sie ihre Handtaschen und Rucksäcke immer eng am Körper und stellen Sie diese beim Einkaufen keinesfalls in den Einkaufswagen. Auch in verschlossenen Fahrzeugen sollten Sie keine Wertgegenstände oder Taschen zurücklassen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell