POL-PPMZ: Mainz-Mombach - Mann entblößt sich vor Frau - Zeugen gesucht

Mainz-Mombach (ots)

Am Mittwochnachmittag, dem 09.06.2021, war eine 70-jährige Frau gegen 14 Uhr zu Fuß im Naturschutzgebiet "Am großen Sand" unterwegs. Dort begegnet ihr ein Mann, der sich unvermittelt vor ihr entblößt und anschließend an seinem Glied sichtbar vor der Frau manipuliert. Die Frau ruft vorbeilaufende Passanten um Hilfe. Hierbei handelt es sich vermutlich um ein Pärchen aus Mainz-Mombach, die mit ihrem Hund spazieren waren. Während sich die Spaziergängerin um die 70-Jährige kümmert, versucht der Mann den Täter anzusprechen, was allerdings misslang. Der Täter flüchtet anschließend. Die Kriminalpolizei Mainz sucht nun dringend das Pärchen, das der Frau zu Hilfe kam. Für die Kontaktaufnahme und weitere Hinweise steht der Kriminaldauerdienst in Mainz, Tel.: 06131/65-3630 zur Verfügung.

