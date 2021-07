Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe OT Markhausen - versuchter Diebstahl eines Ackerschleppers

Am Sonntag, 11. Jul 2021, kam es gegen 23.50 Uhr bei einem Lohnunternehmen im Richteweg zu einem versuchten Diebstahl eines Traktors: Der 48-jährige Eigentümer des Ackerschleppers nahm zur genannten Zeit plötzlich laute Traktorengeräusche aus seiner Lagerhalle heraus wahr. Er begab sich nach Draußen, um nachzusehen. In der Lagerhalle, in welcher sich zum Tatzeitpunkt diverse landwirtschaftliche Großgeräte befanden, stellte er einen seiner Schlepper mit laufendem Motor fest. Eine am Trecker angebrachte Presse war teilweise bereits abgekoppelt worden. Offenbar waren die Täter durch den Eigentümer gestört worden. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeikommissariat Friesoythe unter der Telefonnummer (04491) 93160 entgegen.

Bösel - Sachbeschädigung

Am Sonntag, dem 11. Juli 2021, zwischen 12.30 Uhr und 16.30 Uhr, beschädigten bislang unbekannte Täter mit einem spitzen Gegenstand einen im Erlenweg abgestellten grauen PKW Renault Megane einer 51-jährigen Oldenburgerin Hierdurch entstand ein Sachschaden in Höhe von 2000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Bösel unter der Telefonnummer (04494) 922620 entgegen.

Friesoythe - Verkehrsunfallflucht

Am Sonntag, den 11. Juli 2021, zwischen 01.15 Uhr und 06.00 Uhr, fuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit einem bislang unbekannten PKW gegen einen auf dem Parkplatz einer Diskothek in der Elbestraße abgestellten grauen BMW der sog. 5er-Reihe eines 18-Jährigen aus Cloppenburg und beschädigte hierdurch die vordere Stoßstange an der Beifahrerseite. Hierdurch entstand ein Sachschaden in Höhe von 700 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeikommissariat Friesoythe unter der Telefonnummer (04491) 93160 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell