Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg-Pflugfelden: Zeugen zu Unfallflucht gesucht

Ludwigsburg (ots)

Vermutlich beim Ein- oder Ausparken beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker am Donnerstag zwischen 07:15 Uhr und 10:30 Uhr einen an der Ecke Korntaler Straße und Münchinger Straße in Ludwigsburg-Pflugfelden abgestellten Opel. Der Wagen wurde an der Front in Höhe von etwa 2.000 Euro beschädigt. Vermutlich fuhr der Unfallverursacher ein größeres Fahrzeug oder einen Lkw. Zeugen werden gebeten sich beim Polizeirevier Ludwigsburg unter Tel. 07141 18 5353 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell