Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Kandel (Pfalz) - Geschwindigkeitskontrolle am Langenberg

Kandel (Pfalz) (ots)

Am Dienstag, dem 07.09.2021, zwischen 11.10 und 12.10 Uhr wurde auf der Bienwald-B 9 in Höhe des Langenbergs in Fahrtrichtung Frankreich eine Geschwindigkeitskontolle durchgeführt. Von 150 gemessenen Fahrzeugen mussten 17 wegen überhöhter Geschwindigkeit im 70 km/h-Bereich beanstandet werden. Die gemessene Höchstgeschwindigkeit betrug 97 km/h.

