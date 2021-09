Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Berg (Pfalz) - Radfahrerin stürzt nach Fremdberührung

Berg (Pfalz) (ots)

Zwei Radfahrerinnen, 76 und 84 Jahre alt, befuhren am Mittwoch, dem 08.09.2021, um 18.00 Uhr, den Radweg zwischen Hagenbach und Berg. An einer Weggabelung gab es Unstimmigkeiten über den weiteren Verlauf der Fahrtstrecke. Die ältere der beiden Damen touchierte hierbei den Hinterreifen ihrer Begleiterin, die daraufhin stürzte und sich Verletzungen zuzog, die in einem Krankenhaus behandelt werden mussten.

