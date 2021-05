Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Laufenburg: Alkoholisierter Autofahrer verursacht Auffahrunfall

Freiburg (ots)

Ein mutmaßlich alkoholisierter Autofahrer hat am Freitagabend, 21.05.2021, auf der L 154 in Laufenburg-Hauenstein einen Auffahrunfall verursacht. Gegen 21:30 Uhr hatte der 26-jährige seinen Wagen am Ortsende beschleunigt und war einem vorausfahrendem 57-jährigen Mercedes-Fahrer ins Heck gefahren. Dabei wurde ein Schaden von knapp 2000 Euro verursacht. Bei der Unfallaufnahme wurde beim Unfallverursacher Atemalkohol gerochen. Eine Überprüfung ergab rund 1,4 Promille. Eine Blutentnahme wurde angeordnet, der Führerschein des Mannes einbehalten.

