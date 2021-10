Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (St. Georgen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Zwei Autos bei Zusammenstoß schwer beschädigt (19.10.2021)

St. Georgen (ots)

Einen Verkehrsunfall verursacht hat ein Autofahrer am Dienstag gegen 7 Uhr auf der Kreuzung der Bundesstraße 33 und der Landesstraße 177. Ein 42-jähriger Seat Ibiza-Fahrer wollte die B 33 in Richtung Groppertalstraße überqueren. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines 48-Jährigen, der mit einem Audi A 4 auf der B 33 in Richtung Villingen fuhr. Beim Zusammenstoß entstand an beiden Autos Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 6.000 Euro. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit, weshalb ein Abschleppdienst an die Unfallstelle kam und sie auflud.

