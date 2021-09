Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Oberkirch, Ringelbach - Aus Fenster gefallen

Oberkirch (ots)

Ein Kleinkind ist am Montagabend gegen 17:30 aus einem Fenster etwa sechs Meter in die Tiefe gestürzt. Ersten Erkenntnissen zufolge soll sich der Junge in einem unbeobachteten Moment in einem Abstellzimmer zum Fenster begeben haben, auf ein Vordach geklettert und dann heruntergefallen sein, wobei er sich verletzte. Er wurde in ein Klinikum nach Freiburg gebracht. Lebensgefahr besteht aktuell nicht.

