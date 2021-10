Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) Opel kracht ins Audi-Heck

Rottweil (ots)

Auf der Umfahrung Rottweil hat sich am Montagmittag kurz vor 15 Uhr einen Auffahrunfall ereignet, bei dem ein Schaden in Höhe von rund 10.000 Euro entstanden ist. Ein 55-jähriger Audi-Fahrer und eine 32 Jahre alte Frau in einem Opel fuhren auf der B14 in Richtung Autobahn, als die Frau an der Abfahrt Rottweil-Mitte kurz unaufmerksam war und in das Heck des Audi krachte. Dabei wurde die Front des Opel so stark beschädigt, dass Betriebsstoffe ausliefen. Wegen des Unfalls gab es in Richtung Schramberg zeitweise bis zu drei Kilometer Rückstau. Beide Autofahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt.

