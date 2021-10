Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Auto beim Ausparken beschädigt (18.10.2021)

Tuttlingen (ots)

Ein Sachschaden in Höhe von etwa 5.500 Euro ist am Montagnachmittag gegen 16.30 Uhr an zwei Autos beim Ausparken entstanden. Eine 60-Jährige parkte mit einem Opel in der Dr.-Karl-Storz-Straße aus und touchierte hierbei einen hinter ihr geparkten Chevrolet eines 29-Jährigen.

