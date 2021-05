Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: Ettlingen - Versuchter Einbruch in Spessart

Karlsruhe (ots)

Offenbar versuchte ein bislang unbekannter Täter über das vergangene Wochenende in ein Mehrfamilienhaus im Ettlinger Höhenstadtteil Spessart einzubrechen.

Im Zeitraum zwischen Freitagmorgen und Montagabend wurde wohl versucht, den Türbeschlag an einem Mehrfamilienhaus in der Steinäckerstraße aufzubrechen. Der Beschlag weist deutliche Hebelspuren auf, hielt aber stand. Glücklicherweise konnte niemand unbefugt das Haus betreten. An der Tür entstand geringer Sachschaden.

Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat, kann sich gerne mit dem Polizeirevier Ettlingen unter der Telefonnummer 07243/32000 in Verbindung setzen.

Heike Umminger, Pressestelle

