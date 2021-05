POL-KA: (KA) Karlsruhe - Landesweites Aktion "Motorrad" am Wochenende

Polizeipräsidium Karlsruhe

Im Rahmen der landesweiten Aktion führte die Verkehrspolizei Karlsruhe an drei Tagen insgesamt acht Kontrollaktionen im nördlichen und südlichen Landkreis durch. Neben der Überwachung der Geschwindigkeit hatte die Polizei auch auf den technischen Zustand der Fahrzeuge ein Auge.

Es wurden insgesamt 520 Motorräder, 27 Pkw und zwei Lkw kontrolliert. 29 Motorradfahrer und 119 Pkw-Fahrer hatten die zulässige Höchstgeschwindigkeit überschritten. 27 Pkw-Fahrer, die erheblich zu schnell unterwegs waren, wurden einer Kontrolle unterzogen. Ein Pkw-Fahrer war bei erlaubten 70 km/h mit 123 km/h unterwegs. Er muss neben einem Bußgeld und Punkten auch mit einem Fahrverbot rechnen. An einem Lkw musste die Ladungssicherung beanstandet werden.

An 62 Motorrädern wurden technische Mängel in Form von veränderten Auspuffanlagen, oder dem Anbau nicht zugelassener Bauteile festgestellt. In einem Fall wurde die Drosselung der Leistungsobergrenze des Motorrades entfernt. Der Fahrer war nicht im Besitz der nun erforderlichen Fahrerlaubnis. Das Motorrad wurde sichergestellt. Weiteren zwei Motorradfahrern musste die Weiterfahrt wegen erheblicher technischer Mängel untersagt werden.

Begleitend zu den Kontrollaktionen wurden auch drei Präventionsveranstaltungen an Bikertreffpunkten, sowie der Tank- und Rastanlage Bruchsal durchgeführt. Mit über 200 interessierten Motorradfahrern kamen die Polizistinnen und Polizisten ins Gespräch.

Dieter Werner, Pressestelle

