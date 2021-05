Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Aufkleber-Aktion mit islamfeindlichem Inhalt in Neubrandenburg-Zeugen gesucht

Neubrandenburg (ots)

Zwei unbekannte Männer klebten am 04.05.2021, gegen 23.30 Uhr in Neubrandenburg im Bereich der Hochschule an Türen und Straßenlaternen Aufkleber mit islamfeindlichen Inhalt. Nachdem ein Mann die beiden Personen beim Kleben beobachtete und die Polizei informierte, kamen sofort Kräfte des Polizeihauptreviers Neubrandenburg zum Einsatz. Die Störer konnten jedoch nicht mehr angetroffen werden. Nun bittet die Polizei Zeugen, sich beim Polizeihauptrevier Neubrandenburg Telefon 039555825224, jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Internetwache www.polizei.mvnet.de zu melden.

