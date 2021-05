Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Stolpersteine auf der Insel Rügen beschmiert

Insel Rügen (ots)

Am heutigen Vormittag meldete eine Hinweisgeberin in Sassnitz, dass sie beschmierte Stolpersteine festgestellt hat. Stolpersteine sind Gendenktafeln aus Messing, die an das Schicksal der Opfer des Faschismus erinnern.

Die eingesetzten Beamten des Polizeirevier Sassnitz überprüften daraufhin alle in den Gehwegen eingelassenen Stolpersteine und mussten insgesamt 15 beschmierte Tafeln (Weddingstraße, Bergstraße, Hauptstraße,Mittelstraße und Strandpromenade) feststellen. Bis auf einen einzigen Stein (Hermann-Berbert-Str) waren alle Steine im Stadtgebiet mit brauner Farbe beschmiert.

Am heutigen Nachmittag wurden auch in Garz, in der Lange Straße drei mit schwarzer Farbe beschmierte Stolpersteine festgestellt.

Es wurde über beide Städte eine Beseitigung der Farbe veranlasst. Die Tatzeit liegt zwischen dem 02.05.21, 14:00 Uhr bis heute 10:15 Uhr.

Der Staatsschutz der Kriminalpolizeiinspektion Anklam wird die Ermittlungen wegen des Verdachts der Volksverhetzung und der Sachbeschädigung übernehmen. Ein Zusammenhang beider Taten ist naheliegend.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, wenden sich bitte an die Einsatzleitstelle unter 0395 / 55822224, die Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder an jede andere Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell