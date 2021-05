Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: LKW- Fahrer verursacht unter Alkohol einen Unfall

Vollrathsruhe (LK MSE) (ots)

Ein 38jähriger deutscher Fahrer befuhr mit seinem LKW Mercedes Benz die Landstraße 20 aus Richtung Nossentiner Hütte kommend in Richtung Vollrathsruhe. Kurz vor dem Ortseingang Vollrathsruhe kam der Fahrer mit seinem LKW nach rechts von der Fahrbahn ab, touchierte eine Leitplanke und kam schließlich in einem Sandhaufen zum Stehen. Am nicht mehr fahrbereiten LKW und der Leitplanke enstand Sachschaden in Höhe von rund 21.000 Euro. Der Fahrer des LKW blieb unverletzt. Der Fahrzeugführer stand unter Einwirkung von Alkohol. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkholtest ergab einen Wert von 1,69 Promille. Es wurde eine Blutprobenentnahme angeordnet und durchgeführt.

Die Straße musste durch die hinzugerufene Feuerwehr gereinigt werden. Hierzu erfolgte für 30 Minuten eine Vollsperrung der L 20. Vor Ort waren die umliegenden FFw`en mit 5 Fahrzeugen und 20 Kameraden im Einsatz.

