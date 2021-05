Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Einbuch in ein Einfamilienhaus in Greifswald OT Wieck

Greifswald (LK VG) (ots)

Am 02.05.2021 gegen 16.00 Uhr wurde der Polizei ein Einbruch in ein Einfamilienhaus gemeldet. Unbekannte Täter drangen gewaltsam in das Haus ein und durchwühlten dieses. Ob Gegenstände entwendet wurden und wie hoch der Stehlschaden ist, muss noch festgestellt werden, da sich die Eigentümer derzeit nicht vor Ort aufhalten. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, meldet sich bitte unter 0395 5582224 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle.

Verena Splettstößer

Erste Polizeihauptkommissarin Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1, Einsatzleitstelle Polizeiführerin vom Dienst

Tel.: 0395/ 5582 2223

Fax: 0395/ 55825 20226 E- Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell